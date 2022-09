Incidente in moto, Davide muore a 45 anni

E' Davide Missaglia, 45 anni, la vittima del tragico incidente avvenuto nel pomeriggio di martedì 20 settembre a Garbagnate Monastero, nel lecchese.

Il centauro 45enne, padre di una bambina, abitava a Missaglia, alle porte della Brianza e con la moglie gestiva un servizio di privata assistenza domiciliare per anziani con sede a Merate.

Il sinistro è avvenuto lungo via Europa a Garbagnate Monastero e oltre alla Yamaha del 45enne brianzolo ha coinvolto un'auto con al volante una 60enne che in seguito all'accaduto è rimasta sotto choc, senza però aver riportato ferite. Davide Casiraghi è morto poco dopo in ospedale dove era stato trasportato in codice rosso: le sue condizioni erano apparse da subito disperate e le lezioni purtroppo erano troppo gravi.

L'uomo, insieme alla moglie e alla figlia, viveva nella frazione di Maresso. Non appena scattato l'allarme, sul posto sono giunti i mezzi di emergenza con l'elisoccorso di Areu decollato da Milano e due ambulanze inviate dalla Centrale del 118. Allertati anche i Carabinieri della compagnia di Merate e la Polizia stradale. Il trasferimento d'urgenza del motociclista era avvenuto all'ospedale di Erba. Purtroppo poi l'uomo non ce l'ha fatta.