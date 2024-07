"Un vuoto che fatichiamo a colmare", la scuola di Monza ricorda il suo direttore Fabio Castelli

"Come molti di voi già sapranno, ieri sera si è spento il direttore amministrativo della nostra scuola a seguito di un gravissimo incidente stradale". Comincia così la lettera che le Scuole Parrocchiali San Biagio hanno inviato alle famiglie e agli studenti in merito alla tragica scomparsa di Fabio Castelli, direttore amministrativo dell'istituto. Cinquantacinque anni, sposato e padre di famiglia, Castelli da anni lavorava presso il comprensivo paritario della parrocchia. E' morto dopo un incidnete in moto a Monza, venerdì 5 luglio, all'incrocio di viale Cesare Battisti con via Rossini in un sinistro che ha coinvolto complessivamente due moto e un suv. La scuola lo ha ricordato con un messaggio di codoglio, annunciando anche l'organizzazione di un momento di preghiera per lunedì 8 luglio.

"Per tutta la scuola è una grande dolora perdita che ci lascia un vuoto che fatichiamo a colmare. Fabio era un punto di riferimento per i docenti e le famiglie, riconosciuto per il suo grand eimpegno a portare avanti con ottimismo e sguardo volto al futuro le opere della scuola, capace di collaborare e sempre pronto a dare anche più di quello che dovesse grazie alla grande generosità che lo contraddistingueva" si legge nella lettera dell'istituto in cui la scuola esprime vicinanza e cordoglio alla famiglia di Castelli.

Per lunedì sera, alle 21, è stato organizzato un momento di preghiera per Fabio castelli, nella chiesa parrocchiale di San Biagio. Ancora non è stata comunicata la data dei funerali.