Morto Fabio il centauro brianzolo che aveva investito un passante e il suo cane

Per quattro giorni ha lottato poi, alla fine, anche Fabio si è arreso. Come riferisce La Provincia di Como è morto Fabio Tilotta, 33 anni di Giussano, che domenica 14 agosto era rimasto coinvolto nel drammatico incidente nel quale aveva perso la vita Renato Maffina, 73 anni di Bovisio Masciago, e il suo cane.

Il dramma a Mariano Comense (nel comasco). L'incidente era avvenuto verso le 12.30. Maffina stava passeggiando insieme al suo cane in via Arosio (lungo la Novedratese). L'uomo era stato travolto e investito dalla moto (una Yamaha Fazer 1000) guidata dal 33enne di Giussano. Non c'è stato scampo per l'uomo e per il suo cane: entrambi sono morti sul colpo.

Fabio Tilotta era stato trasferito in condizioni gravissime all'ospedale di Circolo di Varese ma, purtroppo, le ferite riportate erano troppo serie e dopo quattro giorni anche il giovane è morto.