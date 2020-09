Tragico incidente a Usmate Velate, uomo travolto e ucciso da un'auto

Serata di sangue quella di venerdì a Usmate Velate, in Brianza, teatro di un incidente costato la vita a S.A., un uomo di 61 anni residente in paese.

La tragedia si è consumata verso le 20.15 in corso Italia. Stando a quanto finora appreso dai carabinieri della stazione di Arcore, il 61enne è stato investito da un 55enne - anche lui residente a Usmate -, che lo avrebbe centrato in pieno con la propria macchina.

L'uomo è stato immediatamente soccorso dagli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica del 118 ed è stato trasportato in condizioni critiche all'ospedale di Vimercate, dove poco dopo i medici non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso a causa dei gravi traumi riportati.

I militari hanno effettuato tutti i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto e hanno ascoltato a lungo il 55enne che era alla guida della vettura. L'uomo, risultato negativo all'alcol test, è stato denunciato a piede libero per omicidio stradale.