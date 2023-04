Massimo, l'imprenditore brianzolo morto nello schianto in autostrada

Purtroppo non ce l’ha fatta. Giunto in condizioni disperate all’ospedale Niguarda di Milano è morto. Era un brianzolo il centauro che nel primo pomeriggio di mercoledì 26 aprile è rimasto coinvolto in un drammatico incidente lungo la A4, tra le uscite di Cormano e lo svincolo di Certosa. La vittima si chiamava Massimo Passoni, aveva 52 anni, e il suo era un nome molto noto in Brianza.

Massimo Passoni, infatti, era di Bernareggio. La sua famiglia in paese era conosciuta: un’azienda, la Fratelli Passoni, che per oltre 50 anni aveva la sede a Villanova e produceva asfalti. Un tragico destino quello di Massimo. L’uomo è rimasto coinvolto in un gravissimo incidente. Le condizioni dell’imprenditore brianzolo sono apparse fin da subito disperate. A soccorrerlo per primo un automobilista di passaggio, un cardiologo che gli ha praticato il massaggio cardiaco. Passoni era già in arresto cardiocircolatorio. Poi la corsa disperata all’ospedale Niguarda di Milano ma, purtroppo, per il brianzolo non c’era più nulla da fare.

Sull’esatta dinamica dell’incidente stanno indagando gli agenti della Polstrada intervenuti per i rilievi.