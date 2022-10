Michele, il 55enne brianzolo morto in moto insieme all'amico

E' Michele Ferrecchia, 55 anni, una delle due vittime che sabato pomeriggio hanno perso la vita nel tragico incidente avvenuto sulle rive del lago d'Iseo. Ferrecchia, originario di Solbiate Olona ma residente in Brianza, era in sella alla sua moto insieme a una comitiva di amici tra cui anche Stafano Varsi, ufficiale dell'Esercito cagliaritano, anche lui 55enne. E anche lui vittima del terribile sinistro.

Gli amici, secondo quanto al momento emerso, guidavano le loro dueruote lungo la strada panoramica del lago d'Iseo quando all'altezza di Riva di Solto, in direzione Lovere, uno dei due ha perso il controllo rovinando a terra. E l'altro sarebbe caduto per conseguenza dell'urto con la prima motocicletta.

I rilievi sono stati affidati ai carabinieri di Clusone che hanno effettuato gli accertamenti per stabilire la dinamica del sinistro che ha causato due vittime. Lungo il tratto sabato sono intervenuti i soccorsi con i mezzi di emergenza del 118 ma per i due motociclisti non c'è stato purtroppo nulla da fare.