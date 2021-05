Incidente in moto, morto un altro giovane sulle strade brianzole

Un'altra giovane vittima ha perso la vita in un tragico incidente in moto sulle strade della Brianza. Si tratta di Mirco Fumagalli, 25 anni, residente a Verderio, nel Lecchese.

Il sinistro è avvenuto nella mattinata di domenica 16 maggio lungo la strada provinciale Sp58 all'altezza di Santa Maria Hoé, in via Papa Giovanni XXIII. Il giovane viaggiava in sella alla sua dueruote con la fidanzata, una 24enne di Meda insieme a un gruppo di amici. Mentre stava percorrendo il tratto che conduce a Colle Brianza la caduta sull'asfalto. Resta ancora da chiarire la dinamica del drammatico schianto che sembra al momento non aver coinvolto altri veicoli.

Sul posto in codice rosso sono intervenuti l'elicottero di Areu da Como e l'ambulanza della Croce Bianca. Le condizioni di Mirco Fumagalli (nella foto tratta da instagram) erano subito apparse molto gravi a seguito dei traumi riportati. Immediato il trasporto in ospedale in elicottero, ma purtroppo il giovane biker non ce l'ha fatta ed è deceduto poco dopo in ospedale a causa delle ferite riportate. Risulta invece ricoverata in ospedale la giovane che era in sella insieme a lui, 24enne brianzola.

Solo la settimana scorsa sulle strade della Brianza, in un solo weekend, erano stati tre i motociclisti che avevano perso la vita in tre diversi incidenti tra Arcore, Varedo e Carnate.