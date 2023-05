Incidente in moto sulla Statale dei Giovi: morto un uomo di 49 anni

Incidente mortale nel pomeriggio di venerdì 26 maggio sulla Statale dei Giovi. Lo schianto - che ha coinvolto due moto - è avvenuto nel comune di Cermenate, al confine con la provincia di Monza e Brianza.

L'allarme è scattato intorno alle 16 dopo che all'incrocio con via Nino Bixio la dueruote si è schiantata, in un tamponamento, con un'altra moto su cui viaggiava un 33enne. L'impatto, violentissimo, non ha lasciato scampo a un uomo di 49 anni. Sul posto è giunto l'elisoccorso decollato da Milano, i carabinieri, i vigili del fuoco due ambulanze e l'automedica. Illeso invece l'altro motociclista.