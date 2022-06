Incidente in moto, muore un ragazzo di 27 anni

Non ce l'ha fatta il motociclista ricoverato in ospedale, in gravi condizioni, dopo un incidente avvenuto nella serata di mercoledì 8 giugno a Monza. Il ragazzo, B.A., 27 anni, originario di Benevento abitava a Concorezzo. E' morto dopo aver lottato per la vita per giorni, al Niguarda di Milano, in seguito al sinistro che in viale Fermi lo ha visto rovinare a terra, cadendo dalla moto dopo l'urto con un veicolo.

A bordo della dueruote viaggiava anche una donna che è stata trasferita in ospedale al San Gerardo di Monza in codice giallo. Più gravi invece le condizioni del centauro. Del decesso è stato informato il pm di turno e sono in corso le indagini da parte della polizia locale per accertare l'esatta dinamica del sinistro. I due veicoli, secondo quanto al momento emerso, procedevano nella stessa direzione verso viale delle Industrie.