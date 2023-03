Incidente in moto: morto ragazzino di 16 anni

Morire a 16 anni, in moto, in uno schianto contro un'auto. Non ce l'ha fatta il ragazzino classe 2006, monzese, che domenica pomeriggio è rimasto coinvolto in un grave incidente a Biassono. Nello schianto sono rimaste coinvolte due moto - due motociclette 250 di cilindrata - su cui viaggiavano il 16enne monzese e un amico di 18 anni residente a Casatenovo e un'auto con al volante un giovane di Seregno.

L'impatto, devastante, è avvenuto intorno alle 16.30 in via Friuli, nella zona industriale del comune brianzolo alle porte di Monza. La moto su cui il minorenne viaggiava, per cause in corso di accertamento, è finita contro una Volkswagen Polo. Contro la vettura, contemporaneamente, si è scontrata anche una seconda moto con in sella un 18enne. Ques'ultimo però, fortunatamente, è stato soccorso con qualche ferita e ricoverato in codice verde all'ospedale di Desio. Si tratta di un 18enne residente a Casatenovo, amico del giovanissimo centauro che invece ha riportato traumi gravissimi. Illeso invece l'automobilista.

La chiamata di emergenza è scattata poco dopo le 16.30 e sul posto l'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza ha inviato due ambulanze e un'automedica in codice rosso. In via Friuli sono giunti anche i carabinieri della compagnia di Monza che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per ricostruire con esattezza l'esatta dinamica dello schianto e accertare le cause. Il 16enne poi, a causa delle gravi ferite, è deceduto in ospedale, nella mattinata di lunedì 13 marzo. Al momento sono in corso le indagini che dovranno verificare anche se l'alta velocità abbia determinato le conseguenze tragiche dello schianto. Allo stato dei fatti non risultano indagati.