Incidente in moto a Monza, morto 19enne

Incidente mortale a Monza nel pomeriggio di mercoledì 26 maggio. A perdere la vita è stato un ragazzo di 19 anni. La tragedia si è consumata pochi minuti dopo le 14 in via Alfieri, all'altezza dell'incrocio con via Foscolo, a ridosso dell'Inail. Per cause ancora in corso di accertamento la moto del ragazzo ha perso il controllo e il giovane è finito a terra, sbalzato ad almeno cinque metri di distanza.

I soccorsi

In via Alfieri sono intervenute un'ambulanza e un'automedica in codice rosso inviate dalla centrale operativa dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza: purtroppo per il 19enne non c'era ormai già più nulla da fare. Il personale sanitario ha solamente potuto constatare il decesso del ragazzo. Sul posto per i rilievi sono interevnuti gli agenti della polizia locale di Monza. Seguiranno aggiornamenti.