Il malore al volante, l'auto che sbanda e si schianta: 59enne muore a Misinto

E' Rino Borné, cinquantanove anni, residente a Cermenate, l'uomo che ha perso la vita nel terribile schianto avvenuto nel primo pomeriggio di mercoledì 18 agosto a Misinto, in Brianza. Il corpo senza vita del 59enne è stato estratto dai vigili del fuoco dalle lamiere accartocciate della Citroen rossa ridotta a un ammasso di lamiere dopo il terribile schianto contro una recinzione, a bordo strada.

Prima di terminare la corsa contro l'ostacolo l'utilitaria avrebbe sbandato più volte, finendo contro alcuni pali al limite della carreggiata. All'origine dell'accaduto forse un malore improvviso del conducente per cui a nulla purtroppo sono valsi i tentativi dei soccorsi di salvargli la vita. A bordo dell'auto viaggiava anche la sorella dell'uomo, una donna di 63 anni residente a Ceriano Laghetto che è stata soccorsa dal personale sanitario e trasferita in codice giallo all'ospedale di Garbagnate Milanese.

La chiamata di emergenza ai soccorsi è partita pochi minuti dopo le 13 da via San Siro e sul posto sono giunte due ambulanze in codice rosso insieme all'elisoccorso, i vigili del fuoco del comando provinciale di Monza e Brianza e i carabinieri della compagnia di Seregno. La dinamica del terribile schianto è ora al vaglio dei militari dell'Arma che hanno effettuato i rilievi e sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica del tragico incidente che non avrebbe coinvolto altri mezzi.

Secondo una prima ricostruzione pare che l'utilitaria abbia fatto tutto da sola: l'auto avrebbe perso il controllo all'improvviso, forse in seguito a un malore del conducente. La Citroen sarebbe finita prima contro diversi pali e ostacoli situati a bordo strada e poi si sarebbe schiantata contro un muro, deformandosi nel terribile impatto.