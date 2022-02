Schianto sulla A26: muore un 37enne monzese

Tragedia in Autostrada. Nella mattinata di oggi, lunedì 7 febbraio, gravissimo incidente sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, al km 77, poco prima della galleria San Salvatore, nei pressi di un cantiere stradale in provincia di Alessandria. Nello scontro ha perso la vita Tommaso Corradini, 37 anni di Monza.

Uno schianto terribile quattro i mezzi pesanti coinvolti, 30 le auto che si sono tamponate. Sul posto sono intervenuti i soccorsi inviati dal 118, i vigili del fuoco, gli agenti della polizia stradale di Casale Monferrato ed il personale della Direzione 1° Tronco di Genova di Autostrade per l'Italia. Purtroppo per il 37enne monzese non c'è stato scampo. Corradini ha perso la vita. La stessa tragica fine anche per Pietro Puricelli, 71 anni di Pavia.

Il traffico è rimasto paralizzato per ore. Difficili le operazioni di soccorso anche a causa della nebbia. Una decine di persone sono state trasportate in ospedale: due in codice giallo, le altre in codice verde per ferite più lievi.

La dinamica dell'incidente è al vaglio delle forze dell'ordine.