Investito da auto mentre è in sella alla sua bici sulla provinciale, morto 15enne

E' morto a quindici anni a seguito di un tragico incidente stradale. La vittima è Simone Vavassori, di Misinto, giovane nato e cresciuto a Ceriano Laghetto. Il ragazzino è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale nella serata di domenica 25 ottobre lungo la strada provinciale che collega Rovello Porro, nel Comasco, a Saronno, all'altezza di via Larga.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Mentre era in sella alla sua bicicletta - per cause ancora in fase di accertamento - è avvenuto lo scontro con un'auto. Poi la corsa dei mezzi di emergenza a sirene spiegate e il trasferimento in elisoccorso verso l'ospedale di Circolo di Varese. Qui purtroppo il 15enne è deceduto nella notte: troppo gravi le lesioni riportate. Sul sinistro ora indagano i carabinieri. Nato a Ceriano Laghetto, in Brianza, Simone si era poi trasferito due anni fa con la famiglia nella vicina Misinto.