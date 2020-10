Auto investe cinghiali e finisce fuori strada: morto ex calciatore del Monza Simonluca Agazzone

L'auto che sbanda dopo aver investito dei cinghiali sulla carreggiata poi il tragico schianto che non ha lasciato scampo a due uomini. Nella notte tra mercoledì 30 settembre e giovedì 1 ottobre un incidente mortale è costato la vita a Simonluca Agazzone, 39 anni, ex giocatore del Monza e a Matteo Ravetto, 32 anni, anche lui calciatore.

La tragedia si è consumata nel territorio di Carpignano Sesia poco prima del casello di Romagnano-Ghemme, al Km 139, in direzione Gravellona Toce. Un'auto, sui cui viaggiavano le due vittime e un terzo amico, ha investito due grossi cinghiali ed è poi finita fuori strada.

FOTO - Le due vittime

(Da sinistra Matteo Ravetto e Simonluca Agazzoni)

Nonostante l'immediato intervento dei soccorsi del 118, dei vigili del fuoco e della polizia stradale, per i due giocatori non c'è stato nulla da fare, mentre il terzo uomo è finito in ospedale in codice giallo. Pochi i dubbi sulla dinamica: il conducente della macchina non avrebbe potuto fare nulla per evitare l'impatto con gli animali e a quel punto avrebbe perso definitivamente il controllo della vettura.

Agazzone aveva militato nel Monza nella stagione 2001/2002 con 17 partite giocate e un gol. Calciatore anche del settore giovanile del Milan da dove nella giornata di giovedì è arrivato anche un commosso messaggio di cordoglio: "ACMilan piange commosso la scomparsa di Simonluca Agazzone, calciatore che ha militato nel proprio Settore Giovanile vincendo il Torneo di Viareggio nel 1999. Il Club e tutto il mondo rossonero si stringono con immenso affetto alla famiglia di Simonluca".