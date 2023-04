Tragedia sulle strade della Brianza: muore Francesco, un motociclista di 17 anni

Tragedia sulle strade della Brianza. Nella giornata di ieri, sabato 8 aprile, a causa delle gravi ferite riportate nell'incidente stradale nel quale è rimasto coinvolto è morto Francesco Galli, un ragazzo di 17 anni.

Il fatto è avvenuto a Osnago, alle porte della provincia di Monza e Brianza. Come riferiscono i colleghi di LeccoToday l'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, lungo via Trento. Troppo gravi le ferite riportate da Francesco nel violento scontro contro un albero e nella conseguente caduta al suolo. Il 17enne è stato sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza all'ospedale Niguarda di Milano, ma dopo poche ore è morto. Il ragazzo viveva vicino al luogo dell'incidente.

Il tragico incidente di Osnago

I soccorritori del 118 sono intervenuti in codice rosso per prestare aiuto a Francesco, studente all'istituto Viganò, uscito di strada e andato a sbattere contro un albero dopo aver perso il controllo della sua moto. Uno schianto violento la cui esatta dinamica è ancora in fase di accertamento.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi con l'elicottero di Areu decollato da Milano, l'automedica e l'ambulanza della Croce Bianca. Allertati anche i carabinieri della vicina compagnia di Merate.Dopo le prime cure sul posto, il ragazzo è stato trasferito (sempre in codice rosso) all'ospedale Niguarda di Milano con l'elisoccorso. Sgomento in paese: la famiglia è nota perché il papà di Francesco gestisce una gelateria in paese. L'uomo, insieme alla moglie e all'altra figlia, si sono precipitati sul luogo dell'incidente, assistendo allo svolgimento delle manovre di primo soccorso e al trasferimentoal Niguarda di Milano.