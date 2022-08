Marco il 23enne brianzolo morto in Spagna durante una vacanza con gli amici

Una vacanza con gli amici si è trasformata per il giovane brianzolo in una tragedia. Aveva solo 23 anni Marco De Angelis il ragazzo che nella serata di domenica 7 agosto è rimasto vittima di un drammatico incidente stradale in Spagna.

Il giovane si trovava in vacanza alle Baleari con alcuni amici. Avrebbe perso il controllo della moto finendo tragicamemte contro un muro. Inutili i tentativi dei soccorritori di salvarlo. Sul posto anche le forze dell'ordine: a loro spetterà il compito di ricostruire la dinamica esatta dell'incidente. Il giovane, originario di Lissone, viveva a Biassono, aveva studiato all'istituto Hensemberger di Monza.

In molti lo conoscevano a Lissone: la comunità si è stretta al dolore dei suoi familiari.