Incidente a Monza, ragazzino in moto in ospedale dopo lo scontro con un'auto

Ambulanza e polizia locale in viale Brianza a Monza per soccorrere un giovane motociclista.

Un ragazzo di 17 anni è rimasto lievemente ferito martedì 4 giugno in un sinistro stradale che ha coinvolto anche un'auto all'altezza di viale Brianza, all'intersezione con la Sp6.

La chiamata con la richiesta di intervento è partita poco dopo le 14 e sul posto la Centrale Operativa dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza ha inviato un'ambulanza che ha soccorso il giovane e lo ha trasferito in codice verde in ospedale. A effettuare i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro sono stati gli agenti della polizia locale.