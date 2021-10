Incidente in moto in autostrada, morto un ragazzo di 26 anni

La moto a terra, di traverso, contro il new jersey che separa la carreggiata. E qualche metro più in là, due camion fermi, di traverso, a fare da scudo, nel tentativo di bloccare il traffico. Incidente mortale nella nottata di sabato 2 ottobre in autostrada A4, all'altezza di Cavenago Brianza.

Per il ragazzo, 26 anni, purtroppo non c'è stato nulla da fare. E' ancora da accertare la dinamica del sinistro mortale in cui ha perso la vita il centauro: il 26enne - forse dopo un urto con un altro mezzo - avrebbe perso il controllo e sarebbe finito a terra, sull'asfalto. Cadendo dalla moto che avrebbe poi terminato la corsa qualche metro più in là, fermata dalla barriera stradale.

I soccorsi

La chiamata di emergenza alla centrale operativa dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza è scattata intorno alle cinque lungo le corsie in direzione Venezia, tra Cavenago Brianza e Trezzo sull'Adda. In autostrada sono giunti i soccorsi del 118 con due ambulanze e un'automedica insieme agli agenti della polizia stradale che si occupata dei rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Sul posto, per rimuovere i mezzi, anche il personale dell'officina Aliverti di Agrate Brianza. Il tratto è rimasto a lungo bloccato per consentire le operazioni di soccorso e di ripristino della viabilità.