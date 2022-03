Incidente in moto a Monza, 46enne al San Gerardo in codice rosso

Un uomo di 46 anni è stato soccorso in gravi condizioni, a Monza, in seguito a un incidente stradale nella serata di sabato 5 marzo. Il 46enne viaggiava in sella a una moto in via Cederna quando per cause in corso di accertamento è finito contro il marciapiedi e poi contro un palo all'altezza dell'incrocio con via Muratori.

La chiamata di emergenza è scattata intorno alle 22.30 e l'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza ha inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica preallertate in codice rosso. In via Cederna è intervenuta anche una pattuglia della polizia locale. Il 46enne ferito è stato soccorso e trasferito in ospedale in codice rosso e un'ambulanza lo ha accompagnato al San Raffaele di Milano.

Gli agenti del comando via Marsala si sono occupati dei rilievi per accertare la dinamica del sinistro e in particolare di capire se nell'incidente siano stati coinvolti altri veicoli. Proprio per far luce sull'accaduto sono al vaglio del personale anche eventuali immagini riprese dalle telecamere di sicurezza della zona.