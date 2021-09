Incidente tra auto e moto a Monza, ragazzo di 17 anni in ospedale

Uno schianto frontale, tra un'auto e una moto, e un ragazzo di 17 anni in ospedale. E' stato il minorenne, residente nel capoluogo brianzolo, ad avere la peggio nel sinistro avvenuto nella serata di martedì 31 agosto a Monza, in via Ernesto Messa, in zona Policlinico.

A scontrarsi, in un impatto che secondo quanto al momento emerso è stato frontale, sono state una Golf e una motocicletta con il sella il minorenne. La chiamata di emergenza alla centrale operativa dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza è scattata pochi istanti prima delle 22 e in via Messa sono intervenute un'ambulanza e un'automedica insieme agli agenti della polizia locale che si sono occupati di effettuare i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.