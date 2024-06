Incidente nella notte a Monza, schianto in moto: soccorsi in codice rosso

Una moto a terra, dopo lo schianto contro un marciapiedi e una persona soccorsa, in condizioni gravissime. E' in fase di ricostruzione il sinistro avvenuto nella nottata di giovedì 27 giugno a Monza, in viale Cesare Battisti, in zona Villa Reale.

La telefonata con la richiesta di soccorso è scattata alle 3.28: qualcuno ha notato la scena e ha chiesto aiuto. Il passante che ha segnalato l'incidente ha riferito di una persona a terra - di cui non si conosce età e generalità - e una moto che avrebbe perso il controllo dopo un violento impatto, contro il marciapiedi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi inviati dall'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza con un'ambulanza e un'automedica in codice rosso insieme agli agenti della questura di Monza.

Il trasferimento è avvenuto in codice rosso, presso l'ospedale San Gerardo a causa delle gravi ferite riportate nell'impatto. Secondo quanto al momento emerso, potrebbe essersi trattato di un sinistro avvenuto in autonomia con una perdita di controllo del mezzo ma la dinamica dell'incidente deve ancora essere ricostruita.