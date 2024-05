Incidente a Monza, 21enne positivo all'alcoltest: gravissimo motociclista

Soccorsi in codice rosso nella serata di domenica 12 maggio a Monza. Poco prima delle 22, in via Boito, all'altezza del civico 116, sono intervenute un'ambulanza e un'automedica a sirene spiegate in seguito a un incidente stradale insieme alla polizia locale. A scontrarsi sono state una Smart con al volante un 21enne residente in Brianza e un motociclo Fantic Motor con in sella un 49enne, anche lui brianzolo.

Lo scontro, frontale laterale destro, mentre entrambi i veicoli erano in marcia, è stato violento e il 49enne è stato sbalzato dalla sella. Il motociclista è stato trasportato in codice rosso presso l'ospedale San Gerardo di Monza mentre l'automobilista 21enne è rimasto illeso. Il giovane è stato sottoposto al test dell'etilometro che ha dato esito positivo e per il 21enne è scattata una denuncia: è stato indagato per il reato di cui all'articolo 590 bis. Entrambi i veicoli sono stati sttoposti a sequestro. Sulla dinamica del sinistro sono in corso gli accertamenti della polizia locale.