Incidente a Monza tra auto e moto: gravissimo un uomo

Soccorsi in codice rosso nella serata di domenica 12 maggio a Monza. Poco prima delle 22, secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza, in via Boito, all'altezza del civico 116, sono intervenute un'ambulanza e un'automedica a sirene spiegate in seguito a un incidente stradale.

A scontrarsi un'auto e una moto con un 49enne gravemenete ferito. L'uomo è stato trasferito in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza. Sul posto per effettuare i rilievi per ricostruire la dinamica dell'accaduto sono intervenute le forze dell'ordine.