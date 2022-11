Incidente in moto, morto un uomo di 38 anni

Incidente purtroppo mortale nella notte in Brianza. A Cesano Maderno un uomo di 38 anni, ha perso la vita, cadendo a terra dalla moto. La chiamata di emergenza alla centrale operativa dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza è scattata pochi minuti dopo le due della notte di venerdì 25 novembre da via Garibaldi. Secondo quanto al momento ricostruito, il centauro sarebbe rovinato a terra, cadendo dalla sua Ducati rossa all'altezza di una rotatoria. La dueruote sembra aver perso il controllo in autonomia e nel sinistro non ci sarebbero coinvolti altri veicoli.

Sul posto insieme a un'ambulanza e un'automedica in codice rosso sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Desio che hanno effettuato i rilievi per accertare la dinamica dell'incidente ed escludere il coinvolgimento di altri mezzi.

Le condizioni dell'uomo, residente in città, sono apparse fin da subito molto gravi. Il personale sanitario ha trovato il motociclista in arresto cardiocircolatorio e ha iniziato fin da subito a praticare le manovre di rianimazione. E così, con il massaggio cardiaco in corso, il 38enne è stato trasferito d'urgenza all'ospedale San Gerardo di Monza. Per l'uomo purtroppo non c'è stato nulla da fare. Poco dopo, in ospedale, è deceduto.