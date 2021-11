Incidente in viale Libertà, motociclista grave al San Gerardo

Grave incidente a Monza nella serata di venerdì 19 novembre. Un motociclista di 55 anni, residente in città, è rimasto ferito dopo un sinistro in viale Libertà mentre era in sella al suo Suzuki 400 Burgman.

L'uomo è finito a terra lungo la via per Concorezzo, appena dopo il supermercato Esselunga, a Monza. Per soccorrere il centauro sono intervenute un'automedica e un'ambulanza in codice rosso inviate dall'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza insieme alla polizia locale del comando del capoluogo brianzolo che ha effettuato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.

Il 55enne è stato accompagnato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Gerardo di Monza. "La dinamica è in corso di ricostruzione" hanno comunicato nella serata di venerdì dal comando di via Marsala.