Incidente auto-moto: 28enne sbalzato a 4 metri, gravissimo in ospedale

È stato trasportato con l'elisoccorso al San Gerardo in codice rosso il motociclista di 28 anni rimasto coinvolto nell'incidente accaduto poco fa, 14 giugno, a Cesano Maderno.

La chiamata ad Areu (Agenzia Regionale emergenza urgenza) poco prima delle 12.30. Il ragazzo in sella alla sua moto si è scontrato con un'auto e ha avere la peggio: è stato infatti sbalzato per circa 4 metri dal luogo dell'impatto ed ha riportato traumi molto gravi al torace, alla schiena e a una gamba.

Sul posto sono giunte due ambulanze e un'automedica. Constatate le condizioni critiche del ragazzo i soccorritori hanno deciso per il suo trasporto nel nosocomio cittadino con l'elisoccorso.

Coinvolta nel sinistro anche una ragazza di 21 anni, alla guida dell'auto, che però fortunatamente non ha riportato ferite gravi.

La polizia di Cesano Maderno è intervenuta per affiancare le operazioni di soccorso e per ripristinare la sicurezza dell'area. Sono ancora in corso i rilievi per chiarire l'esatta dinamica e le cause dell'incidente.