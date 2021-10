Non si accorge che l'auto davanti è ferma: centauro la tampona e finisce a terra

Probabilmente non si è accorto che l'auto che lo precedeva era ferma al semaforo. Finisce contro il veicolo, e poi rovinosamente a terra. Paura nel tardo pomeriggio di lunedì 25 ottobre per un motociclista di 24 anni che alle 17.45 a Monza, in via Cavallotti, è finito contro un'automobile ferma al semafoto.

Dopo l'impatto il motociclista è finito sull'asfalto. L'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza ha inviato un'ambulanza in codice giallo. I soccorritori dopo averlo stabilizzato lo hanno trasferito al San Gerardo in codice verde.

Sul posto anche gli agenti della polizia locale di Monza impegnati per la viabilità del traffico e per ricostruire la dinamica dell'incidente. Secondo le prime informazioni fornite dalla polizia locale di Monza il giovane centauro, in prossimità dell'incrocio di via Pellettier, avrebbe tamponato l'auto ferma al semaforo. L'automobilista ha immediatamente allertato i soccorsi.