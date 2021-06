Incidente in Canton Ticino: gravi ferite per un motociclista brianzolo

Incidente stradale in Svizzera: un motociclista brianzolo finisce in ospedale con gravi ferite. L’incidente è avvenuto sabato 26 giugno, poco prima delle 20.30 a Bissone, piccolo comune del Canton Ticino.

Un motociclista brianzolo di 53 anni stava viaggiando in direzione Bissone quando in via Maroggia, per cause ancora al vaglio della polizia cantonale, ha perso il controllo del mezzo e dopo una sbandata di alcune decine di metri è caduto rovinosamente a terra.

Immediato l’arrivo dei soccorsi. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia cantonale, la Polizia della città di Mendrisio e i soccorritori della Croce Verde di Lugano. Il centauro ha ricevuto le prime cure sul posto, poi il trasferimento in ospedale. Le sue condizioni sono apparse, fin da subito, serie.