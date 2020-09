Incidente all'incrocio tra due motorini a Monza in viale Battisti: traffico in tilt in zona

Uno schianto all'incrocio tra due motocicli, due persone in ospedale e traffico in tilt. Sono stati pesanti le ripercussioni sulla circolazione in seguito al sinistro avvenuto nel pomeriggio di martedì 15 settembre a Monza, in zona Villa Reale. Intorno alle 18 due motorini, provenienti da direzioni opposte, sono entrati in collisione, scontrandosi.

A bordo di un Mio viaggiava un ragazzo di 21 anni di Villasanta che provenendo da viale Cesare Battisti stava per svoltare a destra in viale Regina Margherita. Da viale Brianza invece giungeva un Jinan condotto da un 51enne dello Sri Lanka residente a Milano. In seguito all'impatto entrambi sono caduti a terra, infortunandosi. Sul posto insieme alla polizia locale di Monza che si è occupata dei rilievi sono intervenuti anche i mezzi del 118 che hanno trasferito i due conducenti coinvolti in ospedale. Ad avere la peggio è stato il più giovane dei due che ha riportato diverse fratture in seguito alla caduta.

La ricostruzione dell'esatta dianmica del sinistro è ora al vaglio degli agenti del comando di via Marsala che stanno controllando anche le immagini riprese dalle videocamere di sorveglianza presenti in zona. Dai primi accertamenti inoltre è emerso che il 51enne straniero circolava senza mai aver conseguito la patente. Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi delle forze dell'ordine il traffico è rimasto a lungo paralizzato in zona.