Perde il controllo della moto che sta imparando a guidare e finisce nella siepe

Incidente in moto a Brugherio. Un ragazzo di 28 anni, cittadino brugherese, è stato ricoverato in ospedale in codice giallo dopo essere finito contro una siepe all'interno di una aiuola spartitraffico.

Il sinistro si è verificato nel pomeriggio di venerdì 9 giugno intorno alle 16.15. Il 28enne percorreva alla guida di un motociclo viale Lombardia in direzione Cologno Monzese quando all'improvviso ha perso il controllo del mezzo pochi metri prima dell'intersezione con viale Europa. Sul posto è intervenuta la polizia locale e i soccorsi del 118. Secondo quanto ricostruito il 28enne era in possesso del foglio rosa per l’esercitazione di guida per quel tipo di veicolo.

E' stato soccorso e trasportato in codice giallo all'ospedale San Gerardo di Monza.