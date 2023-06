Esce fuori strada e va a sbattere contro un cartello: soccorsi alle 4 del mattino a Muggiò

I vigili del fuoco in azione questa mattina alle 4 dove sono intervenuti a a Muggiò in via Lario. Nell'incidente è rimasta coinvolta una sola auto che è andata a sbattere contro un cartello. Non si conoscono ancora le dinamiche del sinistro. Sul posto per soccorrere la persona coinvolta e per il ripristino delle condizioni di sicurezza è stata inviata l'autopompa del distaccamento di Desio con, al seguito, il modulo di supporto dei pompieri di Lissone. Il ferito, un uomo di 38 anni, è stato trasportato all'ospedale San Gerardo per dei controlli ma le ferite riportate non sarebbero gravi.