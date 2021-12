Incidente a Muggiò, uomo investito da un furgone

Grave incidente stradale nel tardo pomeriggio di mercoledì 22 dicembre a Muggiò. In via Baruso un uomo di cinquantasei anni è stato investito da un furgone e le condizioni dell'uomo - che risulta fosse in sella a una bicicletta - sono apparse fin da subito molto gravi.

La chiamata con la richiesta di soccorso alla centrale operativa dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza è arrivata pochi minuti dopo le 17 e sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 con un'automedica e un'ambulanza insieme ai vigili del fuoco di Monza, ai carabinieri della compagnia di Desio e alla polizia locale del comune brianzolo.

L'uomo è stato soccorso in codice rosso e accompagnato a sirene spiegate all'ospedale San Gerardo di Monza. A seguito dell'urto il 56enne ha riportato un trauma toracico, addominale, alla gamba e a un braccio.