Incidente tra auto e moto, 15enne grave al San Gerardo

Brutto incidente stradale sabato sera a Muggiò. Un ragazzino di 15 anni è rimasto gravemente ferito in seguito a uno schianto con un'auto. Il minorenne era in sella a un motociclo quando, all'altezza di via Trieste, è avvenuto il sinistro le cui cause sono in corso di accertamento.

Sul posto pochi istanti dopo le 19 sono accorsi i mezzi di emergenza del 118 con un'ambulanza e un'automedica preallertate in codice rosso insieme alla polizia locale. Ad avere la peggio è stato il ragazzino che in seguito all'impatto è stato sbalzato a terra ed è finito sull'asfalto. Il 15enne è stato soccorso e accompagnato a sirene spiegate in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza. Le condizioni sono apparse fin da subito gravi e la prognosi è riservata.