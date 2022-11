Notte "da paura", due incidenti con giovanissimi al volante sulle strade della Brianza

Un'auto ribaltata, un mezzo incidentato e tre ragazzi soccorsi e accompagnati in ospedale. Nottata "da paura" quella avvenuta sulle strade della Brianza tra lunedì 31 ottobre e martedì 1 novembre quando all'alba, a poca distanza l'uno dall'altro, si sono verificati due differenti incidenti stradali che hanno coinvolto dei ragazzi che, con tutta probabilità, stavano rientrando a casa dopo una serata di festeggiamenti.

Il primo sinistro si è verificato sulla Milano-Meda, all'altezza dello svincolo per Binzago, in direzione sud alle quattro della nottata. Nell'incidente sono rimasti coinvolti due ragazzi di 18 e 17 anni. Insieme agli agenti della polizia stradale e i vigili del fuoco nel tratto sono intervenuti anche i soccorsi del 118 con due ambulanze e un'automedica. I ragazzi sono stati medicati e trasferiti per accertamenti in codice giallo all'ospedale Niguarda di Milano.

Nemmeno un'ora più tardi, alle cinque del mattino i mezzi di emergenza sono stati impegnati lungo la Valassina, all'altezza dell'uscita di Seregno San Salvatore lungo la SS36. Qui la vettura con a bordo un 21enne, secondo quanto al momento ricostruito, per cause ancora in corso di accertamento, si sarebbe ribaltata. Anche in questo caso i mezzi del 118 sono intervenuti in codice giallo e il 21enne è stato accompagnato all'ospedale San Gerardo di Monza. Sempre all'alba, alle porte della Brianza, lungo la tangenziale Est, tra le corsie in direzione Nord, un incidente ha provocato sei feriti. Sono tutti giovani tra i 19 anni e i 26 e una donna di 35 anni. Sul posto sono intervenute sei ambulanze e due automediche. Uno dei feriti è stato trasferito in codice rosso in ospedale.

Nottata alcolica

Durante la nottata i soccorritori sono stati impegnati anche con giovani e meno giovani che hanno alzato un po' il gomito: a Sovico poco dopo le tre un'ambulanza della Croce Bianca di Giussano è intervenuta in via Mameli per prestare soccorso a una ragazza di 24 anni, poco prima della mezzanotte di lunedì invece era toccato a un 50enne a Vimercate. Entrambi sono stati soccorsi e trasferiti in ospedale in codice verde.