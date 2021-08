L'auto finisce fuori strada e si schianta contro un palo: a bordo tre giovani

L'auto finisce fuori strada e termina la sua corsa contro un palo della luce

L'incidente è avvenuto nella serata di giovedì 26 agosto a Nova Milanese. Erano circa le 21 quando in via Foscolo un'auto con a bordo tre giovani (due ragazzi e una ragazza), per motivi ancora al vaglio degli inquirenti, è uscita di strada e si è schiantata contro un palo dell'illuminazione pubblica.

Sono stati chiamati immediatamente i soccorsi. L'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza ha inviato l'ambulanza e l'auto medica in codice rosso. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri.

I soccorritori, dopo aver prestato i primi aiuti, hanno trasferito i feriti: all'ospedale di Desio in codice verde e il ferito più grave al Niguarda di Milano in codice giallo.

Sarà compito dei carabinieri ricostruire la dinamica dell'accaduto.