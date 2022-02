Incidente a Nova Milanese, motociclista grave

Grave incidente stradale nella serata di mercoledì 2 febbraio a Nova Milanese. Un'auto e una moto, per cause in corso di accertamento, pochi minuti prima delle 19 si sono scontrate lungo la Monza-Saronno, all'altezza dell'intersezione con via Como.

I due mezzi sembra provenissero da direzioni opposte e la collisione è stata violenta: al volante dell'auto c'era un uomo di 78 anni mentre in sella alla dueruote un centauro si trenta. E' stato proprio il giovane ad avere la peggio: soccorso da un'ambulanza in codice rosso è stato accompagnato in ospedale al San Gerardo.

A Nova Milanese mercoledì sera è atterrato anche l'elisoccorso. I rilievi per accertare la dinamica del sinistro sono stati effettuati dai carabinieri della compagnia di Desio. Le condizioni del giovane risultano gravi.