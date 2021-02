Incidente mortale a Nova Milanese, schianto tra furgone e moto: perde la vita 50enne

Per l'uomo - in sella a una motocicletta - non c'è stato nulla da fare

Tragico incidente nella tarda mattinata di mercoledì 24 febbraio in Brianza. Un motociclista di cinquant'anni - M.M. - ha perso la vita in un sinistro mortale avvenuto a Nova Milanese.

Lo schianto e i soccorsi

L'allarme è scattato intorno alle 13.30 quando in via Garibaldi, all'altezza del civico 156, all'incrocio con via Galilei, a ridosso del Bingo, sono intervenute un'automedica e un'ambulanza inviata dall'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza in codice rosso. Sul posto anche gli agenti della polizia locale del comando cittadino.

Purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare e i sanitari hanno potuto solamente constatare il decesso del moticiclista. L'uomo sarebbe finito a terra dopo l'urto con un furgone e la dinamica del tragico incidente è al momento al vaglio degli agenti della polizia locale. Seguiranno aggiornamenti.