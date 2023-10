Terribile schianto tra due auto: tre i feriti, tra cui un 18enne

Terribile schianto a Novedrate (Como) alle porte della Brianza. L'incidente è avvenuto alle 18 di ieri, domenica 1 ottobre, in via Meda angolo via Brughiera all'altezza del civico 35.

Come riferiscono i colleghi di QuiComo i soccorsi sono scattati immediatamente. Sul posto ambulanze e automedica in codice rosso. Fortuntamente le condizioni dei feriti non sono apparse così serie come inizialmente ipotizzato e il codice è stato declassato da rosso a giallo. I feriti sono tre: una persona di 18 anni, un ragazzo di 21 e uno di 31 anni. Sul posto i vigili del fuoco con squadre da Como, Cantù e Lazzate. Intervenuti anche i carabinieri di Cantù. I feriti sono stati trasferiti in codice giallo e in codice verde all'ospedale di Desio. Sono ancora un corso le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.