Terribile schianto sulla Novedratese, due uomini gravissimi e traffico in tilt

Uno schianto terribile, violentissimo, e due uomini feriti. Il grave incidente è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 11 gennaio sulla Novedratese all'altezza di Mariano Comense intorno alle 15.15. Tre le auto coinvolte: secondo quanto emerso inizialmente due delle vetture in direzione Mariano si sarebbero scontrate, una avrebbe invaso la corsia opposta colpendo frontalmente un altro veicolo. La chiusura della strada per consentire l'intervento dei soccorsi ha avuto ripercussioni sul traffico che mercoledì pomeriggio si sono fatte sentire anche in Brianza, all'altezza dello svincolo della Valassina di Briosco.

Le dinamiche dello schianto saranno ricostruite dai carabinieri di Cantù e dalla polizia locale, intervenuti per i rilievi. Sul posto grande spiegamento di soccorsi: la Croce Bianca di Mariano, il sos di Lurago. Due gli elicotteri decollati da Como Villa Guardia che hanno trasportato uno dei feriti più gravi all'ospedale di Varese e un uomo in condizioni gravissime al San Gerardo di Monza. Sul posto per liberare i feriti dall'abitacolo sono stati al lavoro anche i vigili del fuoco.