Incidente tra camion in autostrada A4, soccorsi (e lunghe code) a Monza

Incidente lungo l'autostrada A4 Milano-Brescia all'altezza dell'allacciamento della Tangenziale Est e dello svincolo di Monza in direzione Milano.

Lunedì 14 giugno poco prima delle 9 scontro tra diversi mezzi pesanti. L'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza ha inviato in codice rosso tre ambulanze, due automediche e l'elisoccorso che in questi istanti stanno raggiungendo il luogo dell'incidente. Lungo l'autostrada sono intervenuti anche i vigili del fuoco e la polizia stradale. Secondo quanto al momento ricostruito in seguito allo schianto un autista è rimasto incastrato tra le lamiere dell'abitacolo del camion ed è stato soccorso dai vigili del fuoco.

Inevitabili le ripercussioni sul traffico in direzione Milano, con lunghe code e il tratto chiuso per permettere l'intervento dei mezzi di emergenza. Tra le corsie dell'autostrada è al lavoro anche il personale dell'Officina Aliverti di Agrate che si sta occupando della rimozione dei mezzi.

Notizia in aggiornamento