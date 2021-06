Incidente tra camion in autostrada A4, tre feriti (e lunghe code) a Monza

Diversi mezzi pesanti coinvolti, tre uomini feriti e traffico bloccato a lungo. Incidente stradale lunedì mattina lungo l'autostrada A4 Milano-Torino all'altezza dell'allacciamento della Tangenziale Est e dello svincolo di Monza in direzione Milano.

Poco prima delle 9 del 14 giugno per cause ancora in corso di accertamento quattro camion si sono scontrati all'altezza del chilometro 140. L'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza ha inviato in codice rosso tre ambulanze, due automediche e l'elisoccorso. Lungo l'autostrada sono intervenuti anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Monza e Brianza insieme ai colleghi di Gorgonzola e la polizia stradale.

Sono tre le persone rimaste coinvolte nel sinistro: si tratta di un 56enne, un 61enne e un uomo di 63 anni. Tutti sono stati soccorsi e trasferiti in ospedale in codice giallo. Per uno di loro è stato necessario il trasferimento in elisoccorso all'ospedale Niguarda di Milano. Nessuno dei feriti risulta però in gravi condizioni e tutti erano coscienti al momento dell'intervento dei soccorsi. Per liberare un autista dalle lamiere deformate della cabina di guida incidentata è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco.

Inevitabili le ripercussioni sul traffico in direzione Milano, con lunghe code e il tratto chiuso per permettere l'intervento dei mezzi di emergenza. Tra le corsie dell'autostrada lunedì mattina è stato al lavoro anche il personale dell'Officina Aliverti di Agrate che si è occupato della rimozione dei mezzi per ripristinare la viabilità