Incidente in autostrada A4, tamponamento con camion: traffico e soccorsi ad Agrate

Lunghe code, due ambulanze e un'automedica insieme alla polizia stradale, e ai vigili del fuoco. Intervento dei soccorsi nel pomeriggio di lunedì 8 marzo lungo l'autostrada A4, tra la Tangenziale Est di Milano e Agrate Brianza, in direzione Venezia, per un incidente stradale.

Nel sinistro - avvenuto intorno alle 16 - sono rimasti coinvolti un mezzo pesante e un'auto. In seguito al tamponamento in autostrada sono giunte due ambulanze e un'automedica inizialmente preallertate in codice rosso per soccorrere quattro persone: tutti uomini tra i 37 e i 56 anni. La situazione poi è apparsa meno grave del previsto e due ambulanze hanno trasferito i feriti negli ospedali di Monza e Vimercate in codice giallo.

Tra le corsie anche i vigili del fuoco di Monza e gli agenti della polizia stradale che si sono occupati dei rilievi per accertare la dinamica dell'incidente e della gestione della viabilità. Gli addetti dell'officina Aliverti di Agrate Brianza si sono occupati della rimozione dei mezzi incidentati per consentire il ripristino della viabilità. Inevitabili le ripercussioni sul traffico con lunghe code e incolonnamenti in direzione Brescia.

FOTO - La vettura incidentata