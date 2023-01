Orazio il papà morto nello schianto in autostrada

Si chiamava Orazio Ingegneri e aveva 49 anni. È lui l'uomo che ha perso la vita questa mattina nel drammatico incidente avvenuto poco dopo le 5 lungo l'autostrada A4.

Orazio viveva ad Almenno San Bartolomeo, un piccolo comune con poco meno di 6.500 abitanti in provincia di Bergamo. Orazio è la vittima del drammatico schianto tra mezzi pesanti avvenuto all'alba di oggi, martedì 16 gennaio, in A4 tra Trezzo sull’Adda e Cavenago Brianza in direzione di Milano. Nello schianto erano rimasti coinvolti 4 camion, uno aveva perso il carico lungo la carreggiata. Come riferisce il Corriere della Sera l'uomo sarebbe sceso per constare i danni del tamponamento, quando poi sarebbe stato travolto.

Uno schianto terribile. Quel tratto di autostrada è rimasto chiuso per tutta la mattinata. Gli altri feriti sono tre uomini di 28, 34 e 45 anni. Sono stati immediatamente allertati i soccorsi in codice giallo. Sul posto ambulanze, automedica ed elisoccorso. Necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco e della polstrada. Sul posto anche gli addetti del soccorso stradale Aliverti di Agrate per la rimozione dei mezzi. La strada è stata riaperta intorno alle 10.15.