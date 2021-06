Incidente a Lazzate, auto fuori strada lungo l'autostrada Pedemontana: soccorso 65enne

Un'auto fuori strada e un uomo di 65 anni soccorso dopo l'impatto contro il guard-rail. Incidente stradale nella tarda mattinata di venerdì 11 giugno a Lazzate, lungo l'autostrada Pedemontana. Il sinistro - che secondo una prima ricostruzione avrebbe coinvolto una sola vettura - è avvenuto pochi minuti prima delle 12 nel tratto che collega il comune brianzolo con Lomazzo, nel Comasco, in direzione Varese.

I soccorsi

La centrale operativa dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza ha inviato sul posto due ambulanze insieme mentre dal comando provinciale dei vigili del fuoco di Monza e Brianza sono giunte tre squadre con autompa da Lazzate e da Desio e un carro soccorso dal distaccamento di Seregno. Sono stati proprio i pompieri a estrarre dall'abitacolo del veicolo incidentato il conducente che per cause in corso di accertamento avrebbe perso il controllo, finendo fuori strada.

L'uomo - 65 anni - al momento dei soccorsi era cosciente ed è stato liberato dall'abitacolo e accompagnato in ambulanza in ospedale per accertamenti. Lungo l'autostrada sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e si sono occupati di gestire la viabilità nel tratto.