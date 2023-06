Un camion ha abbattuto le barriere, sfondandole, e ha invaso le corsie di senso di marcia opposto. L'incidente è avvenuto nella mattinata di giovedì lungo l'autostrada Pedemontana A36 all'altezza di Lazzate/Lentate sul Seveso. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine con le pattuglie della polizia stradale di Monza e Brianza, ambulanze e automediche e i vigili del fuoco.

Il mezzo pesante, per cause in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo abbattendo le barriere di cemento che separano le corsie dei sensi di marcia, finendo nel tratto di carreggiata opposto. Il camion risukta viaggiasse in direzione di Lazzate quando è avvenuto il sinistro e l'intervento dei soccorsi è in corso tra le corsie in direzione di Bregnano, verso Como. Il mezzo, dopo il "salto" di carreggiata, avrebbe ripreso la marcia contromano, finendo contro un'auto in transito. Entrambi gli autisti al volante dei veicoli sono stati soccorsi in codice giallo dal personale sanitario del 118 e trasferiti all'ospedale Sant'Anna di Como.

La strada risulta al momento chiusa con uscita obbligatoria in direzione di Lentate sul Seveso e in direzione opposta, verso Lazzate. Inevitabili i disagi per la circolazione con le interruzioni necessarie per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso e di emergenza. Al momento risulta un chilometro di coda. Seguiranno aggiornamenti.