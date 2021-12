Attraversa la strada e viene investita: grave una donna

Mentre attraversa la strada sulle strisce pedonali viene investita da un furgone.

L'incidente è avvenuto poco prima delle 13 di oggi, venerdì 17 dicembre, a Monza in via Marsala. Dalle prime informazioni fornite dalla poliza locale intervenuta sul posto sia il pedone, una donna di 74 anni, sia l'autista del furgone si erano mossi quando per entrambi il semaforo era verde.

Sono stati immediatamente allertati i soccorsi. Dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza è stata inviata l'ambulanza in codice rosso.

La donna è stata soccorsa sul posto e poi trasferita in ambulanza all'ospedale San Gerardo in codice giallo. Le sue condizioni sono apparse serie, ma meno gravi rispetto a quanto ipotizzato.

Gli agenti della polizia locale di Monza sono impegnati nella ricostrzuone dell'incidente.