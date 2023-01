Finisce in ospedale il 32enne investito

Pedone investito oggi alle 12.30 ad Usmate Velate. L'incidente è avvenuto nella tarda mattinata di domenica 29 gennaio, in via Roma. Erano circa le 12.30 quando un uomo di 32 anni è stato investito.

Non ci sono ancora informazioni su come è avvenuto l'incidente. Sono stati immediatamente allertati i soccorsi. Dall'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) è stata inviata l'ambulanza in codice giallo. I soccorritori, dopo aver soccorso il giovane ferito, lo hanno trasferito - sempre in codice giallo – al pronto soccorso dell'ospedale San Gerardo di Monza.

Sul posto sono accorsi anche i carabinieri e gli agenti della polizia locale di Usmate Velate. Spetterà a loro ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.