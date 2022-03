Investito un pedone, finisce in ospedale

Incidente nella mattina di lunedì 28 marzo a Monza. Secondo le prime informazioni fornite dalla polizia locale intervenuta sull'incidente un uomo di 65 anni è stato investito in via Buonarroti.

L'incidente, sulla cui dinamica stanno ancora lavorando i vigili monzesi, è avvenuto intorno alle 9.45. Il pedone è un uomo di 65 anni residente a Monza. Alla guida dell'auto un 60enne anche lui monzese. Sono stati immediatamente allertati i soccorsi. L'Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato l'ambulanza in codice giallo. Il ferito è stato stabilizzato e poi trasferito in via precauzionale al pronto soccorso del Policlinico di Monza.

La dinamica dell'incidente è ancora in corso di accertamento.