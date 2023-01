Pedone investito a Usmate Velate: soccorsi in codice rosso

Grave incidente a Usmate Velate oggi domenica 15 gennaio intorno alle 19.20. In via per Velasca (che costeggia la Tangenziale Est), non lontano dal confine con Vimercate Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) segnala l'investimento di un pedone in codice rosso. Sul posto si sono attivati subito i soccorsi ovvero due ambulanze e un'auto medica. Le persone coinvolte secondo le primissime informazioni sarebbero due ragazzi di 21 anni e uno di 29, uno in codice rosso e l'altro in codice verde. Indagano i carabinieri di Monza per ricostruire la dinamoca dell'incidente. In aggiornamento.